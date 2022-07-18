Рада на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Баканова — нардеп 18 июля, 19:04 Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в понедельник, 18 июля, написал в Telegram, что Верховная Рада во время ближайшего пленарного заседания рассмотрит увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

На сайте Верховной Рады уже появился проект постановления об увольнении Баканова, внесенный главой государства 18 июля.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

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Инфографика: НВ

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.



Иван Баканов стал главой Службы безопасности Украины в начале каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, затем — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган. Баканов — друг детства Зеленского, был главой его предвыборного штаба.

Венедиктова и Баканов пытались хотя бы иногда сохранять достоинство – Виталий Шабунин https://www.youtube.com/embed/lPd1X9W5olc

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