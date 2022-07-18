Рада на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Баканова — нардеп

18 июля, 19:04
Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в понедельник, 18 июля, написал в Telegram, что Верховная Рада во время ближайшего пленарного заседания рассмотрит увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

На сайте Верховной Рады уже появился проект постановления об увольнении Баканова, внесенный главой государства 18 июля.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Видео дня
Читайте также:
«В эпицентре громких скандалов». Глава СБУ Иван Баканов должен добровольно уйти в отставку — экс-сотрудник ведомства
Инфографика: НВ

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

Читайте также:
Временный глава СБУ. Что известно о Василии Малюке, который будет руководить спецслужбой вместо отстраненного Ивана Баканова

Иван Баканов стал главой Службы безопасности Украины в начале каденции Зеленского. В мае 2019 года он был назначен первым зампредседателя СБУ, затем — временно исполняющим обязанности главы СБУ, а в августе того же года возглавил орган. Баканов — друг детства Зеленского, был главой его предвыборного штаба.

Венедиктова и Баканов пытались хотя бы иногда сохранять достоинство – Виталий Шабунин

https://www.youtube.com/embed/lPd1X9W5olc
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Иван Баканов

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 18:03
Мнения
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

18 июля, 10:50
Мнения
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X