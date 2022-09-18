Рада может создать комиссию по расследованию нарушений использования гуманитарной помощи, в которую войдут «слуги» и нардепы бывшей ОПЗЖ 18 сентября, 12:49 Рада может создать комиссию для расследования коррупции на «гуманитарке» (Фото:Киевская городская прокуратура)

Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть вопрос создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.

Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной рады.

Как сообщает нардеп от партии Голос Ясрослав Железняк, главой ВСК предлагают назначить члена фракции Слуга народа Сергея Козыря. В состав войдут: восемь представителей Слуги народа и по одному представителю от депутатских групп Доверие, а также ПЗЖМ и Восстановление, созданных депутатами пророссийской ОПЗЖ после приостановки деятельности фракции.



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Заявлена цель создания ВСК: осуществление парламентского контроля и расследование возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества, которое может быть использовано для временного размещения внутри перемещенных лиц и других потребностей государства.



«Честно говоря, этим должны заниматься правоохранители, а не депутаты», — считает Железняк.



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