Рада хочет запретить нардепам «преждевременно» информировать о решении заседаний

10 февраля, 14:40
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Верховная рада Украины (Фото:Верховная Рада Украины/Facebook)

Верховная рада Украины (Фото:Верховная Рада Украины/Facebook)

Верховная Рада Украины хочет запретить народным депутатам распространять информацию о пленарных заседаниях раньше, чем через час после окончания заседания.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Проект закона предусматривает запрет всем присутствующим на продолжающемся пленарном заседании распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решений раньше, чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании, а также вводит наказание за невыполнение этих требований.

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Как предлагается в соответствующем законопроекте, народный депутат или другое лицо, нарушившие требования по запрету распространения информации о пленарном заседании, обязаны покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, поддержанному не менее одной трети голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

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Также народного депутата могут лишить права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании сроком до пяти дней. За эти дни такому народному депутату не будет выплачиваться заработная плата и не будут производиться выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Как отмечается, причиной такого представления есть возникновение потенциальной опасности для жизни и здоровья народных депутатов Украины и других лиц, присутствующих на таком заседании.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Верховная Рада Народные депутаты Меры безопасности

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