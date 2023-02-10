Рада хочет запретить нардепам «преждевременно» информировать о решении заседаний 10 февраля, 14:40 Верховная рада Украины (Фото:Верховная Рада Украины/Facebook)

Верховная Рада Украины хочет запретить народным депутатам распространять информацию о пленарных заседаниях раньше, чем через час после окончания заседания.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Проект закона предусматривает запрет всем присутствующим на продолжающемся пленарном заседании распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решений раньше, чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании, а также вводит наказание за невыполнение этих требований.

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Как предлагается в соответствующем законопроекте, народный депутат или другое лицо, нарушившие требования по запрету распространения информации о пленарном заседании, обязаны покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, поддержанному не менее одной трети голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Также народного депутата могут лишить права участвовать в пленарных заседаниях или продолжающемся пленарном заседании сроком до пяти дней. За эти дни такому народному депутату не будет выплачиваться заработная плата и не будут производиться выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Как отмечается, причиной такого представления есть возникновение потенциальной опасности для жизни и здоровья народных депутатов Украины и других лиц, присутствующих на таком заседании.