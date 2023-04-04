В Раде предложили расширить список оснований для освобождения от военной службы 4 апреля, 20:07 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о расширении списка оснований для освобождения от службы во время военного положения.

Как сообщает пресс-служба парламента во вторник, 4 апреля, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект № 8009 за основу и в целом.



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Законопроект предлагает установить дополнительное основание для освобождения со службы во время военного положения военнослужащим, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время военного положения.



Ранее Рада приняла законопроект, согласно которому призыву не подлежат люди, близкие которых погибли или пропали без вести во время войны России против Украины. Но он не учитывает все категории граждан, и сейчас нардепы предлагают учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на освобождение со службы.

В Верховной Раде также зарегистрирован законопроект № 9142, которым предлагается ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.