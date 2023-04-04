В Раде предложили расширить список оснований для освобождения от военной службы

4 апреля, 20:07
Поделиться:
Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о расширении списка оснований для освобождения от службы во время военного положения.

Как сообщает пресс-служба парламента во вторник, 4 апреля, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект № 8009 за основу и в целом.

Видео дня

Законопроект предлагает установить дополнительное основание для освобождения со службы во время военного положения военнослужащим, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время военного положения.

Читайте также:

Ранее Рада приняла законопроект, согласно которому призыву не подлежат люди, близкие которых погибли или пропали без вести во время войны России против Украины. Но он не учитывает все категории граждан, и сейчас нардепы предлагают учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на освобождение со службы.

В Верховной Раде также зарегистрирован законопроект № 9142, которым предлагается ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Военное положение Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X