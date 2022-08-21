Сотрудникам правительственного квартала советуют работать на следующей неделе из дома — УП
По данным УП, аппарат Верховной Рады на следующей неделе будет работать дистанционно (Фото:НВ)
Сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендуют оставаться дома и работать дистанционно в течение 22—26 августа. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в парламенте и правительстве.
В Правительственном квартале находятся здания Офиса президента, Кабинета министров, парламента
По данным издания, сейчас известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно. Исключение — коллеги, задействованные в международных делегациях и подготовке к следующему заседанию.
Еще один источник УП рассказал, что работникам госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе, когда Украина отмечает День Независимости, Россия «может постараться сделать что-то особенно мерзкое и жестокое».
21 августа советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам 24 августа. В полиции дали украинцам советы, как вести себя в День Независимости.
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