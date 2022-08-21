Сотрудникам правительственного квартала советуют работать на следующей неделе из дома — УП

21 августа, 16:02
По данным УП, аппарат Верховной Рады на следующей неделе будет работать дистанционно (Фото:НВ)

По данным УП, аппарат Верховной Рады на следующей неделе будет работать дистанционно (Фото:НВ)

Сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендуют оставаться дома и работать дистанционно в течение 22—26 августа. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в парламенте и правительстве.

В Правительственном квартале находятся здания Офиса президента, Кабинета министров, парламента и т. д.

По данным издания, сейчас известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно. Исключение — коллеги, задействованные в международных делегациях и подготовке к следующему заседанию.

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Еще один источник УП рассказал, что работникам госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».

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21 августа советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам 24 августа. В полиции дали украинцам советы, как вести себя в День Независимости.

24 августа Украина может подготовить для России сюрприз – Денис Попович
https://www.youtube.com/watch?v=MLb7ZEGSt0c
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Верховная Рада День Независимости Украины Офис президента Украины Война России против Украины

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