Зеленский подписал законопроекты об упрощении работы военно-врачебных комиссий 26 мая, 17:31 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 мая, подписал законопроекты № 9154 и № 9158 об усовершенствовании работы военно-врачебных комиссий.

Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. Законы вступают в силу на следующий день после публикации.



Читайте также: Маси Найем Как менять социальную политику в отношении ветеранов

Законопроект № 9154 позволяет увеличить количество ВВК за счет государственных, коммунальных, медицинских учреждений МВД и сектора безопасности. Теперь их можно создавать в коммунальных больницах, чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение комиссии.

Видео дня

Законопроект № 9158 предусматривает упрощение оформления справки об обстоятельствах получения травмы и направлении ее в госпиталь. Также документ должен упростить получение выводов ВВК об отпуске для лечения в связи с болезнью и непригодности к службе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 мая заявил, что до конца месяца во всех военных медучреждениях, где есть военно-врачебные комиссии, должны запустить электронную очередь.

30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.



Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

