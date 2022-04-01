Где лучше платят. Украинский рынок труда оживает и меняет приоритеты — обзор НВ 1 апреля, 08:45 Цей матеріал також доступний українською Почти половина вакансий на рынке труда во время войны — в сфере продаж, в ритейле и логистике (Фото:Adrien Vautier / Le Pictorium / Cove via Reuters)

Кардинальные изменения претерпел рынок труда: если полтора месяца назад работодатели больше всего искали айтишников, то теперь — продавцов и водителей.

Во второй месяц жизни в режиме войны украинцы берут курс на адаптацию: преодолев первый шок, экономика делает осторожные попытки прийти в себя. Одновременно оживает и рынок труда: предприятия постепенно возобновляют работу и ищут новые кадры для удовлетворения потребительских потребностей военного времени, в свою очередь тысячи соотечественников, потерявших работу из-за войны, находятся в поисках способов заработка.

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Кадровики утверждают: хотя новых вакансий сейчас ощутимо меньше, чем в довоенное время, но работа есть. Правда, новые реалии вносят существенные коррективы в структуру рынка труда — в топ наиболее востребованных специалистов ворвались продавцы продуктовых сетей, кассиры и пекари, оставив далеко позади фаворитов довоенных времен — айтишников.

На одном из крупнейших кадровых порталов страны grc.ua утверждают: сейчас почти половина новых активных вакансий находится в сфере продаж — 42%.

«В ответ на потребность населения в продуктах питания и товарах первой необходимости ритейл наиболее активно из всех отраслей ищет работников», — объясняет тренд Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua. По ее словам, в городах, наиболее подверженных нападениям агрессора, работодатели нанимают сотрудников исключительно «по соседству», чтобы упростить путь к работе и обезопасить персонал.

Вторые по популярности в кадровых полях сейчас — эксперты по перевозкам. В лидерах оказались все, кто может обеспечить доставку по разграниченной войной стране продуктов, медикаментов, гуманитарной помощи и военных товаров. Так, на grc.ua водители, логисты, упаковщики и кладовщики занимают вторую позицию среди профессиональных сфер, в которых сейчас предлагают больше всего работы ( 8%).

Что касается айтишников, разводит руками Березовская, то потребность в них сократилась до 7%. Такие специалисты все меньше нужны крупным бизнесам, которые стараются не сбавлять рабочие темпы.

«Они оптимизируют свои расходы, сохраняют оперативные процессы, однако замораживают разработку новых проектов и на айтишниках начали экономить», — объясняет эксперт.

Правда, тренд не касается специализированных ИТ-гигантов: среди всех отраслей они меньше пострадали от войны благодаря отдаленному формату работы, аутсорс-проектам для иностранных заказчиков и заблаговременной релокации в безопасные регионы.

Кроме того, Березовская рассказывает, что массовая миграция трудовой элиты и парад релокаций в безопасные города изменили и трудовую географию украинского рынка. Если в марте доля вакансий в столице немного выросла, то еще больший скачок совершил рынок труда на Западной Украине. Так, во Львовской области, по данным grc.ua, количество предложений работы подскочило с 11,6% до 13,2%, также больше вакансий появилось в Тернопольской и Волынской областях.

Новой тенденцией, говорит Березовская, является также потеря Киевом лидерства в рейтинге самых больших зарплат из-за достаточно активных боевых действий в окрестностях столицы. По данным grc.ua, Киев упал на четвертое место — здесь средняя зарплата по открытым в течение последнего месяца вакансиях на портале grc.ua теперь составляет 25 тыс. грн. В то время как в относительно мирной Львовской области предлагают уже 30,3 тыс. грн в месяц, а в Днепропетровской и Одесской — 27, 9 тыс грн и 27,4 соответственно.

Также эксперты считают, что в ближайшее время в стране произойдет дальнейшее обновление рынка труда. «В течение последнего десятилетия он уже испытал несколько сильных кризисов, — размышляет над перспективами Березовская. — Так что и теперь оживает, ведь бизнес научился быстро реагировать на изменения и трудности».

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