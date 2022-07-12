Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины 12 июля, 13:39 В Украине продолжают запрещать партии в судебном порядке (Фото:Wesley Tingey/Unsplash)

Во вторник, 12 июля, восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Рабочей партии Украины.

Как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность Рабочей партии Украины;

имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Видео дня

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

В Украине уже запретили деятельность ОПЗЖ, партии Наши, партии Шария, Коммунистической партии Украины и ряда других политических сил.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.