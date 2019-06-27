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Рабинович: Завтра в Минске состоится передача украинских пленных, захваченных «Л/ДНР»

27 июня, 13:26
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Вадим Рабинович/Facebook

По словам Рабиновича, речь идет о четырех пленных

В пятницу, 28 июня, в Минске должна состояться передача украинских пленных, захваченных на Донбассе пророссийскими террористическими организациями «Л/ДНР».

Об этом в четверг, 27 июня, сообщил прокремлевский народный депутат, член партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович, опубликовав у себя в Facebook соответствующий список.

Речь идет о военнослужащих ВСУ Дмитрий Великом, попавшем в плен 11 сентября 2016 года, Якове Веремейчике, захваченного 25 мая 2018 года, и Максиме Горяинове, который попал в руки оккупантов 22 мая 2017 года.

Кроме того, пророссийские террористы решили также отпустить гражданина Украины Эдуарда Михеева, которого так называемый «суд ЛНР» приговорил к 12 годам лишения свободы по обвинению в «госизмене».

Теги:   Донбасс Вадим Рабинович ЛНР ДНР Пленные

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