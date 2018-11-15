Рабинович с мизерным рейтингом отказался от участия в выборах президента

Народный депутат, лидер партии За життя Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

В то же время в эфире телеканала 112 Украина от сказал, что возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью того же года.

Рабинович сообщил, что в течение дня обратится к стратегическому совету партии, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура.

По его словам, решение относительно единого кандидата на выборы президента может быть принято уже 16 ноября.

Согласно данным соцопроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, на выборах президента в 2019 году за Вадима Рабиновича готовы проголосовать менее 5% украинцев.

9 ноября сопредседатель политической партии Оппозиционный блок Юрий Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За життя.

Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года.