МИД Украины призвал суд Гааги расследовать преступления РФ против пленных украинцев

29 июля, 19:28
Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими РФ против украинских пленных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими РФ против украинских пленных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Министерство иностранных дел призвало Международный уголовный суд безотлагательно обратить внимание на зверства российских военных против пленных украинцев.

В пресс-службе МИД сообщили, что Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими РФ против украинских пленных, комментируя видео, где российские оккупанты пытают украинского военного.

Видео дня

«Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины», — пишет МИД.

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Вчера, 28 июля, в Сети начали распространять видео пыток украинского военного. На нем российские солдаты прижимают мужчину с кляпом во рту и связанными руками к земле и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере.

Позже появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Пленные МИД Украины Гаага

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