"Пытаюсь быть мужиком": Зеленский прокомментировал перепалку с Порошенко в эфире 1+1 Вчера, 23:02 3602 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко via Twitter Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире Петр Порошенко via Twitter

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, комментируя спор с действующим главой государства, кандидатом в президенты Петром Порошенко в эфире телеканала 1+1, заявил, что его интересует только реакция общества.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК “Олимпийский”. Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, “быть мужиком”. Поэтому я стоял на своем”, - сказал Зеленский.

Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.

В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом.