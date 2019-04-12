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"Пытаюсь быть мужиком": Зеленский прокомментировал перепалку с Порошенко в эфире 1+1

Вчера, 23:02
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"Пытаюсь быть мужиком": Зеленский прокомментировал перепалку с Порошенко в эфире 1+1 - фото

Петр Порошенко via Twitter

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, комментируя спор с действующим главой государства, кандидатом в президенты Петром Порошенко в эфире телеканала 1+1, заявил, что его интересует только реакция общества.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК “Олимпийский”. Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, “быть мужиком”. Поэтому я стоял на своем”, - сказал Зеленский.

Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.

В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский

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