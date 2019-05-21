Пять президентов Украины: чем они запомнились Вчера, 09:18 1044 Цей матеріал також доступний українською Богдан Новацький Богдан Новацький

Шестой президент Украины Владимир Зеленский уже принес присягу и занял офис на Банковой. ВВС News Украина собрала показательные моменты правления пяти его предшественников, которые руководили Украиной с 1991 года.

Шостий президент України Володимир Зеленський вже склав присягу й зайняв офіс на Банковій. ВВС News Україна зібрала найпоказовіші моменти з правління п’ятьох його попередників, які керували Україною з 1991 року.

Всі вони запам’яталися важливими стратегічними рішеннями, підписаними угодами, гучними заявами, великими трагедіями, смішними мемами та курйозними ситуаціями.

Нагадуємо, яка вона — перша п’ятірка українських президентів, що створили ту країну, яка дісталась колишньому актору та коміку, а нині вже шостому президенту України.

Чим запам’ятався: Перший президент після проголошення незалежності.

У якості голови Верховної Ради вже у першому турі президентських виборів переміг тодішнього лідера «Народного руху», дисидента та політв'язня В’ячеслава Чорновола.

Леонід Кравчук набрав найбільше голосів серед усіх обраних президентів — аж 19,6 мільйона. Хоча у відсотках це тоді склало тільки 61,5%, що менше ніж 73% Володимира Зеленського.

Кравчук очолював країну найкоротнший термін серед українських президентів — всього 32 місяці. Найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

Для багатьох українців президент Кравчук та час його правління запам’ятався гіперінфляцією у 1992-му і 1993-му роках та економічною кризою перших років незалежності.

Перша леді: Леонід Кравчук жив з дружиною Антоніною, проте вона принципово не виконувала роль першої леді й не супроводжувала президента під час офіційних подорожей та зустрічей.

Найважливіші геополітичні рішення: Як президент України 7−8 грудня 1991 року підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД).

14 червня 1994 року вже наприкінці каденції Леонід Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Меми та відомі цитати: Найвідомішим мемом правління Кравчука, коли ще й слова такого не знали, стала «кравчучка». Спеціальний візок для перевезення невеликих вантажів перекупниками рятував українців під час економічної кризи початку 90-х років.

А його легендарна фраза «Маємо те, що маємо» стала найуживанішою констатацією непростого життя України 90-х років.

Хобі: Леонід Кравчук охоче розповідав про свої хобі - полювання та вареники. Раніше ще була лазня, але в останні роки він визнавав — здоров’я не дозволяє витримувати такі високі температури.

Також пан Кравчук намагався ходити на всі домашні матчі київського «Динамо».

BBC

Чим запам’ятався: Єдиний президент в історії України, який керував державою два строки. Двічі перемагав на виборах у другому турі.

Найгучніший скандал за часів його президентства — вбивство 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе та подальший «касетний скандал», коли оприлюднили записи, буцімто зроблені в кабінеті президента, в яких ішлося про необхідність покарати журналіста.

Ця історія згодом призвела до протесаного руху «Україна без Кучми». Причетність Леоніда Кучми до вбивства Георгія Гонгадзе судом доведена не була.

Він також запам’ятався схваленням парламентом в 1996 році за його участі Конституції України, а також запровадженням гривні.

Саме за президента Леоніда Кучми відбулась приватизація найбільших промислових підприємств України та сформувався клас так званих олігархів, які сконцентрували у своїх руках значну частину економічних ресурсів країни.

Один з найбагатших олігархів країни, Віктор Пінчук, є зятем пана Кучми.

Перша леді: Людмила Кучма вперше в історії України почала виконувати публічні обов’язки першої леді, займаючись громадською діяльністю та супроводжуючи президента під час візитів та офіційних подій.

Найважливіші геополітичні рішення: У грудні 1994 року Леонід Кучма підписав «Будапештський меморандум» щодо неядерного статусу України та відмови від ядерної зброї в обмін на гарантії суверенітету з боку США, Великої Британії та Росії.

У 1997 році він підписав Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО, у 2002-му — План дій Україна-НАТО, який визначав прагнення України до членства в альянсі.

У 2003 році за наполягання президента у законодавстві країни закріпили прагнення членства в ЄС та НАТО.

У вересні 2003 року Леонід Кучма підписав угоду про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Україна не розвинула свою участь у цьому проекті.

Намагання постійно балансувати між ЄС та НАТО з одного боку та Росією з іншого отримало назву «політика багатовекторності».

Саме Леонід Кучма підписав «Велику угоду» з Росією та договір про державний кордон з РФ, у яких Росія визнавала територіальну цілісність України.

В 1997 році Кучма уклав Угоду про розподіл Чорноморського флоту з Росією, за якою російські війська мали залишити Крим у 2017 році.

Меми та відомі цитати: Найвідоміший вислів Леоніда Кучми — «Україна — не Росія». Таку назву мала книга, яка вийшла за авторством тоді ще президента країни.

Значну частину своєї кар'єри Леонід Кучма опонував Юлії Тимошенко.

«Якщо б енергію Юлії Володимирівни — та в мирних цілях, я думаю, що користь була б для України», — ця його цитата також стала крилатою.

Запам’ятався ще один його вислів напередодні виборів президента 1999 року:

«Якщо програю на виборах — вип’ю стакан горілки, закушу салом і буду далі працювати».

Хобі: Леонід Кучма любить грати на гітарі та займатись зі штангою у спортзалі.

BBC

Чим запам’ятався: Віктор Ющенко став першим президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції - протесту проти масової фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича.

У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.

Він запам’ятався жорстким протистоянням з прем'єр-міністрами Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко, яких сам у силу обставин подавав на затвердження парламенту.

Віктор Ющенко — перший президент України, який розпустив Верховну Раду і у 2007 році відбулись дочасні вибори.

Пан Ющенко чи не найбільше запам’ятався гуманітарною політикою: відродженням пам’яті про Голодомор і побудовою меморіального комплексу у Києві, відродженням «Мистецького арсеналу» як центру культурного життя столиці та відродженням козацької столиці у Батурині.

Українці також запам’ятали тривалі розповіді президента у численних інтерв'ю про історію України з прадавніх часів та про Трипільську культуру.

Перша леді: Віктор Ющенко — єдиний президент України, який офіційно розлучався, і перша леді Катерина Ющенко була його другою офіційною дружиною. До одруження з Віктором Ющенком Катерина Чумаченко була громадянкою США.

Найважливіші геополітичні рішення: Віктор Ющенко добивався отримання Плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року.

Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.

Також пан Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.

У 2007 році президент розпочав перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці - Угоду про асоціацію з ЄС.

Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.

Меми та відомі цитати: «Любі друзі» — мем, яким почали називати найближче оточення президента. Цей вислів пішов від улюбленого звертання Ющенка до всіх присутніх «Любі друзі».

«Ці руки нічого не крали» — найвідоміше висловлювання Ющенка на дебатах з Віктором Януковичем.

«Набрався боргів, як сучка блох» — оцінка Ющенком кредитної політики уряду Тимошенко.

Хобі: Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини. Ющенко має великі пасіки, а також любить сам купувати старовинні речі.

BBC

Чим запам’ятався: Єдиний президент України, який втік з країни і якого усунув з посади парламент. Йому не вистачило кілька днів, щоб правити повних чотири роки.

Найбільше президент Янукович запам’ятався кривавими подіями на Майдані, коли під час спроби силового розгону протестувальників у лютому 2014 року загинули понад сто людей.

Віктор Янукович — єдиний президент в історії України, який у молодості був засуджений та сидів у в’язниці за кримінальні правопорушення.

У роки його правління журналісти говорили про феномен «Сім'ї» — синів та найближчого оточення, які відігравали провідну роль у житті країні та функціонуванні влади.

Резиденція Віктора Януковича «Межигір'я», яка раніше була державною власністю, стала символом майже королівського способу життя президента. Після 2014 року була перетворена на музей.

Віктор Янукович також запам’ятався досить специфічним стилем одягу, зокрема туфлями зі шкіри крокодила, пітона чи страуса.

Перша леді: Віктор Янукович був єдиним президентом України, дружина якого — Людмила Янукович під час президентського правління чоловіка з ним не жила. Вона мешкала у Донецьку й практично всі офіційні президентські заходи відбувались без першої леді.

Офіційно під час президентства вони не розлучались.

Найважливіші геополітичні рішення: У 2010 році Віктор Янукович уклав з Росією «Харківські угоди» про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму з 2017-го до 2042 року в обмін на знижку на газ.

За ініціативи Віктора Януковича із законодавства прибрали згадку про прагнення України інтегруватись до НАТО та додали норму про позаблоковий статус України.

Найдраматичнішим геополітичним рішенням Віктора Януковича стала відмова підписати Угоду про Асоціацію України з ЄС. Це рішення призвело до початку протестів у Києві, які згодом отримали назву Євромайдан, і в результаті яких він змушений був тікати з країни.

У березні 2014 року Янукович написав листа з проханням до Володимира Путіна застосувати збройні сили Росії на території України для відновлення «миру, законності та правопорядку».

Відомі цитати, меми та курйози: У травні 2010 року під час покладання вінків до пам’ятника невідомому солдату з президентом Росії Дмитром Медвєдєвим стався один з найвідоміших курйозів з паном Януковичем — через порив вітру його вдарив вінок.

Під час поїздки до Івано-Франківська в рамках виборчої кампанії 2004 року він впав після того, як у нього влучило яйце.

Час правління президента Януковича був багатий на цитати та вислови, які стали крилатими.

«У містах українських почнуть роздягатися жінки (з приходом весни . — Ред.)», — ця фраза Януковича, якою він у Давосі закликав іноземців їхати до України, стала справжнім мемом.

«Шлепер» — таким жаргонним словом назвав Янукович своїх попередників.

«Донбас порожняк не гонить» — одна з найвідоміших фраз про Донбас.

«Коли побачиш своїми руками, очима помацаєш, за старою українською традицією», — так він говорив про перевірку роботи губернаторів на місцях.

Хобі: Одним з найбільших та найвідоміших хобі Віктора Януковича було полювання. Для цього навіть облаштували спеціальні мисливські угіддя у Сухолуччі біля Києва.

Також він колекціонував зброю та раритетні автомобілі. Любив грати у теніс.

BBC

Чим запам’ятався: Єдиний президент України, який на виборах переміг в усіх регіонах України, де проводилось голосування.

Весь свій строк повноважень працював в умовах збройного конфлікту і протистояння України з Росією.

Запам’ятався обіцянкою швидко завершити конфлікт на Донбасі, заявивши, що «АТО має тривати години, а не місяці». В кінці каденції він вибачився за занадто обнадійливі слова.

Порошенко — перший президент, який вільно володів англійською мовою і міг спілкуватись під час міжнародних зустрічей без перекладача.

Під час його президентства, протягом 2014−2015 років, відбулися стрімка девальвація гривні у кілька разів, а також спад економіки.

Майже рік тривало протистояння колишніх друзів та соратників Петра Порошенка і Грузії Міхеіла Саакашвілі, в якого президент забрав раніше виданий український паспорт та якого врешті видворили з України.

Перша леді: Марина Порошенко стала однією з найпублічніших дружин президента в історії України. Окрім супроводу президента під час візитів та заходів, вона навіть намагалась вести свою програму на ТБ.

Найважливіші геополітичні рішення: Порошенко укладав Мінські угоди, щоб зупинити активні бойові дії на Донбасі.

Петро Порошенко підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, а за його президентства Україна виконала вимоги для отримання безвізового режиму й він почав діяти.

За його ініціативи Україна припинила дію Угоди про дружбу та співробітництво з Росією.

Він також ініціював закріплення в Конституції України курсу на вступ до НАТО та ЄС.

Петро Порошенко лобіював створення в Україні незалежної від Москви помісної православної церкви та отримання від Вселенського патріарха томосу про автокефалію, в якому навіть згадане його ім'я.

Відомі цитати, меми та курйози: Головний слоган виборчої кампанії 2014 року «Жити по-новому» в останні роки президентства Порошенка став справжнім мемом, який використовували для позначення негативних сторін життя України.

«Липецька фабрика» — назва кондитерської фабрики Roshen стала мемом у критиків Порошенка, які вимагали, аби він негайно позбавився бізнесу в Росії.

«Сліпий траст» — траст, у який він передав свої активи для управління, також став ходовим висловом у критиків президента.

BBC Петро Порошенко під час отримання томосу про автокефалію

«Лічені тижні» — ця фраза-обіцянка Порошенка про безвіз стала крилатою.

«Геть від Москви», — часто повторював Петро Порошенко, цитуючи відомого українського класика Миколу Хвильового.

Інавгурація Петра Порошенка відзначилась тим, що на самому її початку знепритомнів солдат почесного караулу. Таких випадків було дуже багато, а останній раз жінка-військовий знепритомніла під час його промови за кілька тижнів до закінчення повноважень.

Хобі: Порошенко постійно повторював, що має дуже мало часу на розваги. Проте серед його хобі називали читання книжок, принаймні він кожного року ходив на виставку «Книжковий Арсенал».

Петро Порошенко під анонімними профілями також любив читати соціальні мережі.

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