Крымским ПВО руководит украинский дезертир и предатель — ГБР 2 сентября, 17:04 По данным правоохранителей, он способствовал оккупации украинского полуострова и продолжают воевать на стороне российских оккупантов (Фото:image obtained by Reuters)

Руководит противовоздушной обороной во временно оккупированном Крыму, по данным ГБР, бывший украинский военнослужащий Денис Подобедов. В 2014 он перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Бюро заочно сообщило о подозрении девяти бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов ВСУ, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 после оккупации Крыма. ГБР подозревает в предательстве Украины начальника штаба, командира батареи, заместителей командиров дивизионов и других офицеров.

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По данным правоохранителей, они способствовали оккупации украинского полуострова и продолжают воевать на стороне российских оккупантов после начала полномасштабного вторжения.

Один из подозреваемых — это Денис Подобедов, который, по данным ГБР, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Бывших военных Украины подозревают по статье о дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины). Статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Ранее Кримськотатарський Ресурсний Центр сообщал, что в украинском Крыму за последние две недели зафиксировали 45 «хлопков».

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