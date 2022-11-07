Украина движется к 100% защите неба — Зеленский после получения NASAMS и Aspide
В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)
Украина получила новые системы, значительно усиливающие противовоздушную оборону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 7 ноября.
«Получили новые системы, существенно укрепляющие нашу противовоздушную оборону. Защита украинского неба, конечно, не стопроцентная, но постепенно мы движемся к нашей цели», — сказал глава государства.
По словам Зеленского, недавняя активизация российского ракетного и дронового террора привела только к тому, что мир отвечает новой помощью Украине. Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы к помощи присоединились как можно больше стран.
Зеленский также сказал, что защитники Украины ведут активную оборону на фронте, а на некоторых участках востока и юга продвигаются вперед и оттесняют врага.
7 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.
Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.
Батарея ЗРК Aspide вошла в пакет помощи Украине от Испании вместе с четырьмя системами ПВО Hawk.