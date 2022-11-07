Украина движется к 100% защите неба — Зеленский после получения NASAMS и Aspide 7 ноября, 23:49 В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)

Украина получила новые системы, значительно усиливающие противовоздушную оборону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 7 ноября.

«Получили новые системы, существенно укрепляющие нашу противовоздушную оборону. Защита украинского неба, конечно, не стопроцентная, но постепенно мы движемся к нашей цели», — сказал глава государства.



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По словам Зеленского, недавняя активизация российского ракетного и дронового террора привела только к тому, что мир отвечает новой помощью Украине. Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы к помощи присоединились как можно больше стран.

Инфографика: НВ

Зеленский также сказал, что защитники Украины ведут активную оборону на фронте, а на некоторых участках востока и юга продвигаются вперед и оттесняют врага.

7 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.

Инфографика: НВ

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Батарея ЗРК Aspide вошла в пакет помощи Украине от Испании вместе с четырьмя системами ПВО Hawk.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY