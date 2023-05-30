Зеленский обсудил с Шольцем усиление системы ПВО и поблагодарил за «личную решимость» 30 мая, 22:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

У себя в Telegram-канале глава государства написал, что обсудил с собеседником выполнение договоренностей по итогам его визита в Германию и дальнейшее усиление обороны Украины, в частности, ПВО. Они также скоординировали позиции перед международными мероприятиями. Зеленский поблагодарил Шольца за оборонный пакет Украине на 3 млрд евро.

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В вечернем обращении украинский президент добавил, что «благодарен господину канцлеру за его личную решимость, которая много в чем становится решимостью всей Европы».

В пресс-службе правительства Германии сообщили, что Зеленский поблагодарил ФРГ за военную помощь, особенно за укрепление системы ПВО. Шольц осудил российские авиаудары по украинской гражданской инфраструктуры и «подтвердил нерушимую солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии». Он подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, в том числе военную.

В ночь на 30 мая Россия осуществила третью за сутки массированную атаку на Киев и 17-ю с начала мая. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали. Всего в Киеве 11 раненых и одна погибшая.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на каждую российскую атаку должно быть увеличение поставок систем ПВО Украине.

13−15 мая президент Украины встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом страны Серджио Маттареллой и папой римским Франциском, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он также посетил военную базу в немецком Аахене.