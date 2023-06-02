Ракеты, Patriot и истребители. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым — Зеленский 2 июня, 21:53 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина работает над воздушным щитом для защиты от атак страны-агрессора России. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 2 июня.

Глава государства сообщил, что во время заседания Ставки 2 июня обсуждали дальнейшее развитие ПВО Украины, поставку и производство в Украине необходимых ракет.



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«Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией Patriot и коалицией современных истребителей — каждый день активно», — сказал он.

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Зеленский также прокомментировал ситуацию с укрытиями в Киеве и заявил, что киевляне сообщают о заваренных входах и полном отсутствии укрытий в некоторых частях города. Президент добавил, что «такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями».

«Очень внимательно [на Ставке обсудили] ситуацию на передовой, во всех тех точках, где сейчас жестче всего. Не буду говорить об этом подробнее — действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, тех, которые от севера до юга нашего государства накапливают силу», — также заявил Зеленский.

Ранее 2 июня президент заявил, что Украина обсуждает создание «коалиции Patriot» с теми странами, которые входят в «авиационную коалицию», в частности, Германией, Данией и Нидерландами.

Инфографика: NV

В ночь на 2 июня Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Киевской военной администрации сообщили, что над столицей сбили более 30 вражеских целей. Это уже шестой удар по Киеву за последние шесть дней.

Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили. Всего ранения получили 16 человек, три человека погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.