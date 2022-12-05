ПВО сбила большинство ракет, выпущенных россиянами во время массированной атаки — Зеленский 5 декабря, 17:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский после российской ракетной атаки на Украину в понедельник, 5 декабря, поблагодарил силы ПВО, энергетиков и украинцев.

Глава государства записал короткое обращение, в котором рассказал, что ПВО сбила большинство ракет, а энергетики уже начали восстанавливать свет: «Наш народ никогда не сдается. Слава Украине».

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram написал о попаданиях в энергообъектах в Киевской, Винницкой и Одесских областях.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что защитники Украины сбили девять из десяти ракет, зафиксированных в воздушном пространстве столицы.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал в Telegram, что силы ПВО сбили до десяти вражеских ракет, попаданий в области не было.



Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сказал, что бойцы воздушного командования Восток сбили 15 ракет оккупантов.



Ранее в компании Укрэнерго предупредили, что российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры, вводятся аварийные отключения.



В Черкасской ОВА и Сумыоблэнерго сообщили, что в двух областях вводят специальные графики аварийных отключений. На фоне ракетной атаки сообщается о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге. В Николаевской области отключили все очереди графика стабилизационных отключений.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине сохранялся дефицит электроэнергии после предыдущих российских атак.

