Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot . Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы.

«С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог по системам Patriot. Мой запрос относительно 10 систем и, соответственно, ракет к этим системам. Германия готова оплатить, есть уже договоренности о двух системах», — сказал в четверг, 10 июля, Зеленский на брифинге в Риме по итогам встречи «коалиции желающих».

По его словам, к финансированию присоединятся и другие партнеры, когда Украина получит четкий ответ от производителя и оценку возможностей от США относительно дат поставки.

«Мы понимаем стоимость систем. Однако именно такая на сегодня схема финансирования американской ПВО. Кстати, пакет гораздо больше, чем эти системы», — подчеркнул президент.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.