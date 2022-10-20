«Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ». Наши системы ПВО и ПРО работают эффективно — Залужный 20 октября, 11:04 Системы ПВО и ПРО в Украине работают эффективно, заявил Залужный (Фото:StaVlb/Twitter)

Украинская система противовоздушной и противоракетной обороны работает благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Об этом в Telegram написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

«Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!», — отметил он.

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Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО.