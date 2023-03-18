Последствия решения МУС об аресте. В Кремле уже ищут замену Путину — ГУР 18 марта, 17:40 Проукраинская демонстрация в Ереване (Фото:Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в Кремле уже ищут ему преемника.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.



По словам разведчика, 17 марта российские пропагандисты не вышли со своими шоу, поскольку обсуждение событий в Гааге для населения РФ было бы «странным и слишком тревожным звонком».

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«Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более унылое осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, речь уже идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин», — подчеркнул Юсов.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», поскольку страна-агрессор не является участницей Римского статута.