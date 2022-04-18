«Такое задание не снималось». Путин все еще планирует ликвидировать высшее руководство Украины — Данилов 18 апреля, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще планирует ликвидировать высшее руководство Украины.

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«Задачу по уничтожению высшего руководства нашей страны Путин ставил еще 22−24 февраля и такое задание не снимается с повестки дня у них», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что для Украины сохраняется угроза ракетных ударов по инфраструктуре страны, а ракеты у страны-оккупанта еще есть, хотя «много они уже использовали».

«У них почти больше нет возможностей производить ракеты, поскольку в этих ракетах использовались те вещи, которые они покупали за границей. С учетом того, что у них теперь санкции, возможности создавать современные ракеты Российская Федерация потеряет на долгие, долгие годы», — добавил секретарь СНБО.

Советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский сообщал, что боевики российской частной военной компании «Вагнер» хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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