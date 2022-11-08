Подоляк: Путин все еще хочет уничтожить Украину, прекращение огня для РФ — пауза для усиления на фронте 8 ноября, 20:52 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что российский диктатор Владимир Путин не отказывается от цели уничтожить Украину. По его словам, Кремль рассматривает возможное прекращение огня, как способ усилиться на фронте.

В интервью La Reppublica, которое публикует пресс-служба Офиса президента, Подоляк назвал возможное соглашение с Путиным «билетом в один конец в мир, где международное право больше не работает, где право определяет сила, а сила — это ядерное оружие».

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«А зачем платить такую цену, если Путин не отказывается от цели уничтожить нас? Остановка огня для России — тактическая пауза для усиления. Стоит ли делать такой подарок Москве?» — говорит советник.

Отвечая на вопрос о том, продолжала бы Украина воевать, если бы западные страны отказали нам в новой военной помощи, Подоляк отметил, что у Украины нет выбора.

«Россия вторглась к нам с передвижными крематориями и полумиллионом мешков для трупов. Если мы перестанем защищаться, мы перестанем существовать. Буквально. Физически. Мы продолжим драться, даже если нам ударят ножом в спину», — добавил он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.