Евродепутат — об угрозах Путина. Он украл миллиарды у россиян не для того, чтобы быть уничтоженным в ядерном Армагеддоне — интервью НВ 22 сентября, 14:33 Эксклюзив НВ Евродепутат Виола фон Крамон (Фото:violavoncramon. eu)

Евродепутат Виола фон Крамон рассказала НВ о реакции Запада на фейковые референдумы и на ядерный шантаж Путина.

Резонансные заявления российского диктатора, озвученные утром 21 сентября — о признании еще не проведенных «референдумов» на оккупированных территориях, о применении ядерного оружия в ответ на «удары по РФ» и о мобилизации в России, не сильно удивили западных политиков. Почему?

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Об этом НВ побеседовал с Виолой фон Крамон-Таубадель, депутатом Европарламента от немецкой Партии зеленых, представительницей Комитета по иностранным делам и заместителем председателя делегации ЕС в комитете Парламентской ассоциации Украина-ЕС.

— Как должен реагировать Запад, если после «референдумов» Россия аннексирует новые территории Украины — часть Херсонской и Запорожской областей вместе с Донбассом?

— Эти фейковые референдумы с точки зрения Запада не должны ничего изменить. Мы продолжаем видеть эти территории, включая Крым, неотъемлемой частью Украины, продолжаем помогать Украине в полном восстановлении ее территориальной целостности. Эти театрализованные референдумы организованы только для внутренней аудитории Путина. Он не смог активизировать внутреннюю поддержку войны из-за сугубо абсурдных и расплывчатых целей так называемой «спецоперации». Теперь он надеется, что, если объявит оккупированные территории Украины частью России, российские «патриоты» вдруг воспримут эту войну как российско-оборонную и бросятся на передовую. Этот абсурдный трюк только ускорит гибель Российской империи.

— Запад испугался очередных ядерных угроз со стороны Путина и замедлит ли это снабжение Украины оружием?

— Россия уже семь месяцев использует ядерный шантаж. Мы слышали это раньше. Не стоит шантажировать Запад этим дешевым приемом. Российские пропагандисты могут рисовать для своей аудитории апокалиптические картины, как Россия уничтожает Запад ядерным оружием, но в Кремле очень хорошо знают, что Россия не сможет избежать ответного применения ядерного оружия. Путин и его головорезы украли миллиарды у своего народа не для того, чтобы быть уничтоженными в ядерном Армагеддоне. Они хотят жить и наслаждаться своей привилегированной жизнью.

— Готовы ли в ЕС к усилению санкций против Москвы?

— Наконец-то мы видим, что санкции работают. Поскольку Европа все больше и больше освобождается от российской зависимости, однако еще следует вводить новые и более жесткие санкции, а старые – еще больше усиливать. Все в Европейском парламенте – едины. Эти фальшивые референдумы ничего не означают, и мы продолжаем непреклонную поддержку Украины: дипломатически, финансово, а главное военно.

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