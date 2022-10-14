У Путина — позиция слабого. В чем кремлевский диктатор похож на фюрера и какой будет следующая война с РФ, — генерал Ричард Ширрефф 14 октября, 12:15 Эксклюзив НВ Полным банкротом, называет британский генерал Ричард Ширрефф нынешнюю российскую армию и утверждает, что массовая мобилизация не спасет ее от неминуемого краха. (Фото:EUFOR Althea via Flickr)

Предсказавший войну России против Украины Ричард Ширрефф, бывший зам главнокомандующего силами НАТО в Европе, рассказал НВ о том, почему мобилизация и ракетные обстрелы — это военный провал Москвы, о вероятности атаки со стороны Беларуси и времени, когда будет освобожден Херсон

Опытный военный и бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, — это то, чем в первую очередь известен у себя на родине и за ее пределами генерал британской армии сэр Александр Ричард Ширрефф.

Видео дня

В Украине же о нем знают, прежде всего, читатели — в 2016 году Ширрефф опубликовал в Великобритании книгу «2017: Война с Россией», которая через год вышла на украинском. В художественном произведении, получившем много позитивных отзывов от профессиональных военных, генерал на основании своего военного опыта утверждал: Россия уже более десяти лет готовится к проведению масштабной войны, целью которой является максимальный захват территорий Украины, и, в конечном счете, открытое противостояние с НАТО, которое начнется вместе агрессией на страны Балтии.

Уже тогда Ширрефф писал, что страны Альянса недостаточно серьезно воспринимают намерения Москвы ввязаться в масштабный конфликт и не демонстрируют необходимой силы и четкости своих позиций.

Прошло пять лет, и генерал воочию следит за развитием предсказанных им событий.

В интервью НВ Ширрефф размышляет о стратегии Путина в нынешней войне, дает прогноз развитию событий на фронте, а также предупреждает украинцев о том, где и когда важно правильно рассчитывать свои силы.

— Чего добивается Россия массовыми обстрелами инфраструктуры Украины? Какие цели преследует Путин? Это акт мести за Крымский мост? Принуждение к миру?

— Я думаю, главной целью этих ударов все же остается подавление морального духа украинцев. В таких неразборчивых атаках также прослеживается желание хоть как-то выровнять ситуацию в глазах своего населения, которое ждет победного окончания войны или хоть какого-то результата «спецоперации». Одновременно это и демонстрация, что российские ракеты все еще способны достигать важных инфраструктурных объектов в тылу. Все это — позиция слабого в войне. Путин воюет против мирного населения Украины, точно также, как в 1940 году против мирного населения Великобритании воевал Гитлер. Он бомбил Лондон, потому что не мог достигнуть своих целей, воюя с британскими военными. Но проблема в том, что несмотря на жертвы, ваш дух только укрепляется и становится сильнее.

— Действительно, много параллелей можно провести между бомбежками Лондона в 1940−41 годах, попытками нацисткой Германии подавить моральный дух британцев, и нынешними действиями Путина — его неспособностью доминировать в небе, ударами по мирным объектам. А какие параллели в тактиках и в стратегии Путина и Гитлера видите вы?