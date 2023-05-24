«Натянуть сову на глобус». Как события в Белгородской области показали неспособность российского режима объяснить все произошедшее — интервью 24 мая, 17:00 NV Премиум Последствия боев между РДК и армией РФ в Белгородской области, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Валентин Ким, психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации, рассказал в эфире Radio NV, как российские пропагандисты и представители так называемой элиты понимают, что не способны объяснить процессы, которые происходят вокруг, что подтвердили последние события в Белгородской области.

Валентин Ким психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации

— Мы наблюдали за российской пропагандой, и вчера, и позавчера видели, что она проснулась где-то через полсуток только после того как все началось, все эти видео начали распространяться. А почему так поздно?

Видео дня

— Я думаю, что это растерянность. Я тоже наблюдал, ожидал, какая будет реакция кремлевских пропагандистов, ожидал реакции российских так называемых военкоров. И оказалось, что на самом деле это две разные прослойки. Для Кремля, для известных пропагандистов очень характерной была реакция замалчивания. Они действительно долгое время молчали, никак не комментировали происходящее и это очень четкое проявление реакции растерянности, а иногда и отрицания. Потому что молчать в данной ситуации — это проявлять отрицание, «я в домике». Они у себя в домике в Кремле.