«Натянуть сову на глобус». Как события в Белгородской области показали неспособность российского режима объяснить все произошедшее — интервью

24 мая, 17:00
NV Премиум
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Последствия боев между РДК и армией РФ в Белгородской области, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия боев между РДК и армией РФ в Белгородской области, 23 мая 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

Валентин Ким, психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации, рассказал в эфире Radio NV, как российские пропагандисты и представители так называемой элиты понимают, что не способны объяснить процессы, которые происходят вокруг, что подтвердили последние события в Белгородской области.

Валентин Ким

психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации

 — Мы наблюдали за российской пропагандой, и вчера, и позавчера видели, что она проснулась где-то через полсуток только после того как все началось, все эти видео начали распространяться. А почему так поздно?

Видео дня

— Я думаю, что это растерянность. Я тоже наблюдал, ожидал, какая будет реакция кремлевских пропагандистов, ожидал реакции российских так называемых военкоров. И оказалось, что на самом деле это две разные прослойки. Для Кремля, для известных пропагандистов очень характерной была реакция замалчивания. Они действительно долгое время молчали, никак не комментировали происходящее и это очень четкое проявление реакции растерянности, а иногда и отрицания. Потому что молчать в данной ситуации — это проявлять отрицание, «я в домике». Они у себя в домике в Кремле.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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