«Путин уже не монстр, а аутсайдер». Украину устраивают все инициативы диктатора, ведь они ускорят конфликт в РФ — интервью с Подоляком 22 сентября, 11:55 Эксклюзив НВ Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:yes-ukraine.org)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что инициативы диктатора Владимира Путина, в том числе поддержка псевдореферендумов на оккупированных территориях и частичная мобилизация в РФ, приведут к ускорению внутреннего конфликта и в российской элите, и в обществе в целом, что вполне устраивает Украину.



В интервью Радио НВ Подоляк объяснил, почему после 21 сентября для украинцев ничего не изменится, а россиянам станет еще хуже.

— Россия поддерживает эти псевдореферендумы, которые должны состояться на временно оккупированных территориях Украины. Путин объявил частичную, как они ее называют, мобилизацию — принес наконец войну на территорию России. Мы уже видели реакцию россиян: они покупают билеты, пишут, что не хотят воевать за дворец Путина. Какие последствия мы ожидаем дальше?

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— Эскалация проблематики будет только нарастать. Одно дело — воевать на диване, то есть в диванных войсках (в России это очень большая история), когда они всех «на колени ставят» и все такое. И эта эскалация начнет постепенно нарастать. Это очень правильно.

Да, они перенесли наконец чувство войны непосредственно в РФ. Это уже не просто где-то, кто-то, что-то, а «мы здесь спокойно ходим в ресторанчики или едем в Египет, Турцию» и все такое, они будут зафиксированы — не смогут уехать, если они военнообязаны. Это мобилизационные процессы. Они будут лишены определенных прав, а это крайне важно, потому что люди должны чувствовать себя именно в лагере, в полном смысле понимания этого слова.

Это очень феноменальная история. История о том, когда человек, обладающий низкими аналитическими способностями, вообще имеет низкое интеллектуальное понимание того, что происходит в мире, принимает принципиальное решение из XVII века — атаковать большой мощной армией другое государство, которое является технологичным. По крайней мере, я так считаю, что мы гораздо иначе уже развиты в интеллектуальном смысле по сравнению с РФ. Украина была уже в другом измерении.

Я бы расставил точки немного по-другому. Во-первых, нет никакой юридической формулы под названием референдум. Есть только пропагандистская формула под заглавием референдум.

Провести юридическое действие на оккупированной территории, где есть оккупационная армия, оккупационная администрация, где идут активные боевые действия, невозможно! И, безусловно, ни международное право, ни наше право, ни какой-либо другой страны, даже тех стран, которые что-то признают за Россией, не признает ["референдумы"]. Поэтому в таком виде, как Россия сегодня это делает, это сугубо пропагандистское действие.

Они уже опубликовали даже цифры, какие результаты могут получить на этих территориях. Это нонсенс! И понятное дело, люди там голосовать не будут. Там не будет никакой избирательной процедуры. Да и вообще: зачем мы об этом говорим? Это наша территория, захваченная армией РФ! Это стандартный процесс оккупации! Поэтому нет никаких референдумов. И какие-либо действия пропагандистского толка на нас не повлияют.

Вторая составляющая: мобилизация или война. Во-первых, у нас было ощущение войны уже 24 февраля утром. И у нас продолжается полномасштабная война, чтобы там Россия ни говорила и как ни называла это СВО. Знаете, почему они не хотят называть СВО войной? Потому что есть абсолютно конкретный юридический термин — военная агрессия.

Война в международном праве не акцентируется, но есть военная агрессия. И акт военной агрессии, если она была немотивирована, для этого не было никаких оснований, это и является основанием полагать, что эти люди совершили военное преступление.

То есть если бы Путин сегодня публично сказал бы, что «мы объявляем войну», таким образом зафиксировав акт военной агрессии, это безусловно нам упростило бы следующие юридические претензии к РФ. Уже было бы понятно, что Путин — военный преступник. Поэтому Путин не говорит о войне, а говорит сугубо о частичной мобилизации.

Для нас очевидно, что частичная мобилизация в РФ продолжается с 1 апреля в полном объеме. Они привлекают весь возможный резерв, набирают, предлагают любые контракты. И даже сегодня, когда они говорили о частичной мобилизации, говорили, что будут определенные компенсации, в частности, материальные, финансовые компенсации для определенных слоев населения. Для нас существенно и принципиально ничего не меняется.

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