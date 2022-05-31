Путин «узаконил» похищение детей с территории Украины — МИД 31 мая, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Салтовка, Харьков, 17 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ российского диктатора Владимира Путина об упрощении приема в гражданство страны-агрессора украинских детей-сирот или тех, кто остался без родительской опеки.

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Как сообщается на сайте МИД, своим указом от 30 мая Путин фактически «узаконил похищение детей с территории Украины».



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«Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. Согласно международному праву, действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую», — заявили в ведомстве.

В МИД напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне силой вывезли на свою территорию сотни тысяч граждан Украины, в том числе детей. Ведомство призвало международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и вопиющие нарушения международного права.

«Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности», — подчеркнул МИД.

23 мая тогдашняя омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия принудительно вывезла на свою территорию 1,4 млн украинских граждан.

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