Вернул ради личной мести. Путин согласился на обмен Медведчука, чтобы «подвесить его за ноги» — Давидюк 22 сентября, 15:58 Эксклюзив НВ Поклонники Путина с его портретом в Белграде, Сербия (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Передача России в рамках обмена пленными Виктора Медведчука может быть попыткой российского диктатора Владимира Путина организовать личную месть собственному куму, рассказал Радио НВ Николай Давидюк, политолог.

Обмен пленными как фактор подрыва мобилизации в РФ

«Я думаю, что это внутриукраинский текст и страстное желание возвращать своих героев — раз. Второе — это [произошло] не без зарубежной международной поддержки. А третье мне кажется, что для Путина этот кусок дерьма, который он называет кумом и вот те 55 придатков — это важнее его солдат, чем наши герои, поэтому он был рад обменяться.

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Для нас это очень крутая новость, мы вернули 215 своих героев, для нас это очень важно, это также выбивает из Путина медийные процессы, которые он хотел запускать. Ну и понятно, что Украина каждый раз радуется, когда возвращается хоть один герой, а здесь действительно невероятная ночь вчера была, вся страна радовалась", — сказал политолог.

По мнению Давидюка, на фоне объявления мобилизации в Российской Федерации проведение обмена пленными, где Путин готов забрать только собственного кума, лишь дополнительно подорвет этот процесс.

«Этот обмен важен еще и потому, что во время объявленной [в РФ] мобилизации, когда вся страна видит, что за кума он готов отдать 200 человек и это еще больше ударит по этой мобилизации, которая до конца недели вообще может рухнуть. В воскресенье будем смотреть, как она будет продолжаться. Но, скажем так, у него остался только один инструмент — это силой их загонять в штрафбаты и сзади чтобы стояли чеченцы с автоматами, их подгоняли на случай, если они будут хотеть возвращаться», — добавил он.

Тем более, как отмечает политолог, война перестала быть виртуальной для россиян и они поняли реальность риска погибнуть в окопах на оккупированных территориях Украины.

«Потому что россияне поняли, что сын Пескова идти воевать не хочет, сын Мишустина идти воевать не хочет, олигархические дети Абрамовича и Дерипаски воевать не пошли. Депутаты все прячутся, путинские дети давно сидят в Швейцарии, а пойдут воевать обычные русские.

И тут они проснулись, когда мы их призывали выйти на площадь, чтобы не было войны, они все прятались, а сейчас, чтобы не умереть под Херсоном, Луганском или Донецком они вспомнили о своих правах и свободах и что эта война незаконна и пошли вчера на митинг. Поэтому я думаю, что этот обмен еще очень сильно отразится на планах самой мобилизации", — считает Давидюк.

Желание российского диктатора забрать Медведчука для мести

«Я думаю, он хочет его подержать за горло и еще раз ткнуть в лицо ту социологию, которую Медведчук с Погребинским (который сейчас, кстати, в Баден-Бадене отдыхает) [ему демонстрировали], где ему обещали 73%, одни говорили 80% в ней было, что украинцы с караваями будут встречать Путина и российские войска, а тут супербешеное сопротивление, пожалуй, самое крутое за последние 100 лет. Ну и понятно, что Медведчук воровал и разбазаривал эти деньги», — добавляет политолог.

Николай Давыдюк также думает, что желание хозяина Кремля забрать Медведчука из Украины есть свести личные счета или использовать для якобы «украинской провокации».

«Ну и сейчас, думаю, Путин возьмет его минимум для пыток, максимум для зачистки в которой потом Украину и обвинит. Но Украине очень хорошо, что мы от него избавились. Не надо, чтобы наша земля терпела этого отброса и очень важно, что как раз дипломатично мы смогли „выторговать“ за него такое количество наших героев», — продолжил он.

«Путин вернул этого кума ради личной мести, потому что он выставил Путина шутом и дураком на весь мир. Он начал эту войну, думая, что его [в Украине] ждут и что поле готово. А оказалось совсем наоборот, что это страна 40 миллионов, как говорит Путин, «бандеровцев и наркоманов». Здесь было такое яростное сопротивление, что во Вьетнаме американцы такого сопротивления не видели, какое увидел Путин здесь.

Я думаю, что это желание нанести ему удар. С одной стороны, его это унижало как «монарха», что его кум сидит у нас в плену, а с другой стороны, как проигравший все политик и полководец — он хочет виновника этого «большого праздника» привести к себе, чтобы подвесить за ноги", — резюмировал Давидюк.

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