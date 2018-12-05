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Путин слабее, чем хочет казаться - Порошенко

Сегодня, 10:46
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Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться, пишет Порошенко

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на кремлевскую пропаганду, президент РФ Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

В статье для New York Times Порошенко пишет, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой.

"Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его (Путина - ред.) послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль - силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну в восточной Украине. Или уже не время делать?" - подчеркнул украинский президент.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп "продемонстрировал настоящее лидерство, отменив свою встречу с Путиным на Большой двадцатке в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и моряков".

"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, более сильные санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", - отметил Порошенко.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Путин Россия

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