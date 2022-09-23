Путин очень боится бунтов. До чего доведут российского диктатора его последние действия — Давыдюк 23 сентября, 11:46 Эксклюзив НВ Путин и Шойгу решились объявить в РФ мобилизацию (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Мобилизация, «референдумы» и размахивание ядерной палкой — это не выход для Кремля, считает политолог Николай Давыдюк, а его окончательное попадание в тупик.

Заявления кремлевского диктатора, озвученные утром 21 сентября — относительно грядущего признания результатов еще не проведенных «референдумов», которые уже начались реализовываться на оккупированных территориях, намеки на использование ядерного оружия для «защиты суверенитета России» и объявление в РФ мобилизации, — это все продолжение путинской игры на повышенных ставках, считает политический эксперт Николай Давыдюк.



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Что теперь осталось в рукаве Путина? Об этом НВ и побеседовал с этим политологом.



— Вы услышали что-нибудь новое от Путина?



— Нового — нет. Но он в растерянности. Если в выступлении к провозглашению войны он сказал, что «Сталин не прав, Ленин — тоже», то теперь он говорит менее мощными фразами о самоопределении народов. Говорит о мобилизации, но частичной. Итак, похоже, что он играет по сценарию Плана Б. Потому что если бы он был уверен, он бы объявил полную мобилизацию.



— Возможно, такая форма избрана «частичная мобилизация», чтобы не испугать всех россиян.



— Вероятно. Но это важный момент, потому что если Путин уверен, что вся страна поддерживает войну с Украиной, ему нечего бояться. Это же «победоносная» война. Все большие войны диктаторов обычно имеют миллионные армии желающих воевать. Однако нынешняя война — проигрышная для России. Частичная мобилизация, как сама формулировка, считается на Западе слабостью Путина.



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