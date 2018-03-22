Путин рассмотрит помилование Сенцова и Кольченко: освободят ли украинских политзаключенных

Помиловать Сенцова и Кольченко. Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась к Владимиру Путину с просьбой освободить шестнадцать политзаключенных, среди которых и двое украинцев. Российский президент список принял и поручил своей администрации проработать его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помилование политических заключенных может стать жестом Путина после победы на выборах, считает правозащитница, координатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак. В эфире Радио НВ она подчеркнула - благодаря такому шагу Путин может получить некоторые бонусы от международного сообщества.

"Поскольку все эти имена (украинских политзаключенных) на слуху у международного сообщества, то это может быть фактором смягчения скандала с отравлением Скрипаля и его дочери и реакции относительно политического бойкота политической элитой Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России", - сказала Томак.

Просьба Собчак вряд ли поможет в освобождении украинских политзаключенных - такое мнение в комментарии Радио НВ высказала российская правозащитница Зоя Светова. В списке, который передала Собчак, нужно было вспомнить не только о Сенцове и Кольченко, но и о других гражданах Украины, которых осудили в России, считает Светова. Активнее прилагать усилия для обмена должна и украинская сторона, подчеркнула она.

"В Украине осуждены несколько российских военнослужащих. Мне кажется, что если украинская сторона активно попытается обменять российских военных на украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях, мне кажется, процесс пойдет быстрее", - отметила Светова.

В одном из последних писем к сестре Натальи Каплан Олег Сенцов жаловался на ухудшение состояния здоровья. По словам Световой, состояние здоровья Сенцова усугубляет суровый северный климат. Зимой на Ямале более 20 градусов мороза, лето - короткое. Иммунитет украинца, который всю жизнь прожил в Крыму, падает. Около месяца назад Светова лично общалась с Сенцовым. Он рассказал, что принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, но врачи ничего серьезного не обнаружили. На здоровье влияет и подавленное психологическое состояние.

У другого украинского политзаключенного Александра Кольченко в конце февраля диагностировали аритмию. Об этом сообщал журналист Антон Наумлюк. Кольченко отбывает срок в Копейской колонии в Челябинской области. Его 8 марта поместили в штрафной изолятор за якобы передвижения без охраны.

В комментарии Радио НВ адвокат Кольченко Светлана Сидоркина отметила, что украинец уже вышел из ШИЗО и получил передачу. По ее словам, в штрафных изоляторах на период праздников обычно оказываются все осужденные за экстремизм. Это практика российских тюрем. Кольченко 10 суток находился в штрафном изоляторе еще во время новогодних праздников. Он согласится на помилование, если президент России примет такое решение. Юридическая процедура предусматривает такую ​​возможность, отметила адвокат. Впрочем, это решение может зависеть и от договоренностей на политическом уровне.

"Это все зависит от волеизъявления как Порошенко, так и Путина. Если они между собой договорятся, я считаю, вопрос вполне такой, который можно решить. Потому что практика такова у нас есть: Афанасьева, Солошенко, Савченко уже обменяли", - напомнила Сидоркина.

По данным Министерства юстиции, за решеткой в ​​российских тюрьмах находятся 64 украинских поливьязни.

В конце февраля российская правозащитница Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова. Визит главы французского государства в Россию запланирован в конце мая. Тогда может быть поставлен вопрос освобождения Сенцова, надеется правозащитница.