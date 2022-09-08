«У него логика рэкетира». Почему Путин начал убеждать в своих действиях самого себя — объясняет политолог 8 сентября, 16:39 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Valeriy Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин фактически сам себя убеждает в тех решениях, которыми он руководит Россией и пытается шантажировать государства Запада, рассказал в эфире Радио НВ Владимир Фесенко, политолог.

— Из того, что вы услышали, что говорил Путин во Владивостоке на этом Восточном экономическом форуме, скажем так, странный вопрос, но что вас поразило? Я начну с такой новости, которая разошлась больше всего по украинским медиа и кажется, это самое важное из того, что мы услышали.

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Путин сказал, что следует ограничить направления экспорта украинского зерна и продовольствия по Черному морю. У него это же бред о том, что это идет не в африканские страны, а куда-то в Европу. Что Россию, здесь я цитирую, «грубо кинули и надули». И дальше он будет говорить об этом с президентом Турции Эрдоганом. Как мы должны на это реагировать?

— Тогда вопрос, а кто надул, кто кинул? Видимо, Эрдоган был посредником совместно с ООН. Кто подписывал это соглашение с Россией и параллельно с Украиной? Подписывались ООН и Турция, в лице генсека ООН и в лице президента Турции. Так кто надул и кто кинул, вот вопрос к Путину.

Вообще мне кажется, это выступление и абсолютное большинство тезисов, которые высказал Путин по Украине и войне против Украины, это просто отличный материал для психолога, психоаналитика и даже психотерапевта, если речь идет о самом Путине. Там важный контекст. Все, на чем делает акцент Путин и высказываемые тезисы, их же можно толковать как акцентированную проблему.

Например, Путин в очередной раз говорит, вы цитировали, что нападение на Украину было зеркальным ответом. Если он постоянно оправдывается, ищет доводы, что это нужно было сделать, для чего это? Убеждать внутреннюю аудиторию? Так уж все сказано давно, якобы по данным официальной российской социологии, там некого убеждать. Мне кажется, Путин сам себя убеждает, что это нужно было сделать, а если убеждает, значит, есть сомнения.

Относительно зерновой договоренности: исходя из слов Путина, от этой договоренности, в первую очередь, выиграла Украина, и это раздражает Путина. Вообще, его Украина раздражает, а если конкретные поводы для раздражения, он о них говорит. В данном случае очевидно, что эта зерновая договоренность сработала в интересах Украины, но можно ли ее пересмотреть?

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