Путин пригрозил Украине "потерей государственности" в случае силового освобождения Донбасса во время ЧМ-2018

По словам Путина, попытка освободить свои территории будет иметь для Украины "тяжелые последствия"

Глава Кремля Владимир Путин во время прямой линии пригрозил Украине "потерей государственности" в случае попытки силового освобождения оккупированных РФ районов Донбасса во время Чемпионата мира по футболу 2018.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос Захара Прилепина, называющего себя "офицером ДНР".

По словам российского террориста, у боевиков сейчас есть ощущения, что Украина захочет воспользоваться каким-то образом ЧМ-2018 в России для наступления на гибридные силы РФ, оккупировавшие часть Донбасса.

"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - пригрозил Путин.

Напомним, ранее МВД представило стратегию деоккупации Донбасса.