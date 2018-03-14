Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, сообщает агентство РИА Новости.

Во время поездки в оккупированный регион Украины Путин планирует осмотреть здание нового терминала аэропорта Симферополя и посетить Севастополь.

Ожидается, что в аннескированном Крыму Путин проголосует на выборах президента РФ, которые назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не признает выборы президента РФ в Крыму и введет санкции против их организаторов.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.