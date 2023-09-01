«Россия стабильно ослабевает». Почему Владимир Путин понимает, что у него немного времени — интервью с Климкиным 1 сентября, 14:01 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 24 августа 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел, объяснил в эфире Radio NV, как на Западе продолжаются дискуссии о гарантиях безопасности для Украины и почему российский диктатор Владимир Путин понимает, что у него мало времени.

— Какие последствия, выводы мы можем делать и Западный мир из этой атаки дронов по РФ? Понимают ли западные партнеры, что эта слабая реакция России означает, что их угрозы обычно пустые?

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И как многие говорят, на самом деле перейдено уже очень много красных линий, и это может быть нашим аргументом в том, чтобы требовать большей поддержки, чтобы говорить о большей конкретике, если речь идет о гарантиях безопасности и так далее?

— И мы это делаем. Но Путин презирает Западный мир, презирает ценности, презирает вообще демократию, как таковую. И как написал один из моих знакомых журналистов из The Wall Street Journal пару дней назад, у Запада очень часто политики выступают, как Черчилли, а действуют, как Чемберлены. Может, это не для всех, и по отношению ко всем это, наверное, не совсем правильно. Я знаю очень много достойных людей среди западных политиков, которые готовы поднимать ставки, но значительная часть из них такие ставки поднимать не готова. А это критически нужно.