Путин подписал «законы» об аннексии захваченных территорий Украины 5 октября, 09:40 Путин завершил аннексию захваченных территорий Украины (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин утвердил аннексию захваченных территорий Украины, подписав преступные «законы» об их «вхождении» в состав РФ.

Об этом сообщает пропагандистское РИА Новости.

Речь идет о «законах» о так называемом «принятии» захваченных армией РФ территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

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4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинские президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.











