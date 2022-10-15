Путин ожидает, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон, но оккупанты мародерят в ожидании бегства — Подоляк 15 октября, 22:38 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог «сохранить лицо», но военные РФ ожидают побега и вывозят награбленное.



Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.



«Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места», — отметил Подоляк.

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Ранее издание Financial Times писало, что по оценкам западных военных, ВСУ могут освободить Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе.