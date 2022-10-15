Путин ожидает, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон, но оккупанты мародерят в ожидании бегства — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Российский диктатор Владимир Путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог «сохранить лицо», но военные РФ ожидают побега и вывозят награбленное.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
«Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места», — отметил Подоляк.
Ранее издание Financial Times писало, что по оценкам западных военных, ВСУ могут освободить Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе.