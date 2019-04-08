Путин открыт к диалогу с Зеленским, но не по Донбассу - Песков Сегодня, 14:32 2433 Цей матеріал також доступний українською Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS В Кремле традиционно отрицают оккупацию части Донбасса Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

На фоне заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности в случае своего избрания вести переговоры с Владимиром Путиным пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта "для диалога по проблемным вопросам".

Об этом он сказал, комментируя российским пропагандистским ресурсам инициативу шоумена.

"Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня", - цитирует Пескова ТАСС.

В то же время он отметил, что обсуждать ситуацию по Донбассу с Зеленским Путин не намерен, заявив, что РФ якобы никак не причастна к боевым действиям на востоке Украины.

Напомним, ранее Зеленский, который вышел во второй тур президентских выборов в Украине вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что готов к переговорам с Путиным по поводу оккупированных РФ территорий.