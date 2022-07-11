Путин может объявить контрнаступление Украины войной против России — Гайдай 11 июля, 13:11 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия попытается быстро оккупировать Луганскую и Донецкую области, чтобы попытаться предотвратить контрнаступление Украины.



В интервью LB.ua он предположил, что после выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей Россия сразу попытается провести референдум и принять решение о вхождении этих территорий в свой состав.

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«А дальше, когда Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация», — считает Гайдай.

По его словам, в 2014 году Россия не пошла на этот шаг, поскольку у Украины не было достаточно военной силы, чтобы отвоевать свои территории, но сейчас ситуация другая.

При наличии достаточного количества мощного западного оружия Вооруженные Силы Украины вполне способны на деоккупацию, добавил Гайдай.



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