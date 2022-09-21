Путин объявил частичную мобилизацию из-за споров в Кремле — Данилов 21 сентября, 19:24 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден объявить частичную мобилизацию из-за споров в его окружении, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона Данилов напомнил, что Путин должен был объявить мобилизацию вечером 20 сентября, но выступление диктатора отменили.

«Он это должен был сделать это вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры. Потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит. Мы видим, как старый, больной и нервный человек читает с суфлера текст, который ему написали» — рассказал он.

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Секретарь добавил, что Россия проводит мобилизацию из-за значительных потерь в российской армии. По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300.

«А в целом то, что происходит на территории РФ нам глубоко по барабану», — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что военная разведка не наблюдает признаков подготовки военного или политического переворота в России из-за войны против Украины, но допускает, что он «где-нибудь зреет».

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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