Зеленский — о возможности войны через десять лет: Путин столько не выдержит

31 июля, 21:02
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Российский диктатор Путин не выдержит еще 10 лет полномасштабной войны против Украины. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

Журналист задал главе государства вопрос о прокси-войне, которую страна-агрессор больше 10 лет ведет в Сирии, и спросил, «может ли с Украиной произойти то, что случилось с Сирией». Зеленский ответил, что «не может — Путин не проживет столько лет». По его словам, глава кремлевского режима не воевал в Сирии в том темпе, в котором воюет против Украины — сюда страна-агрессор стянула всю свою армию. Украинский президент также отметил, что защитники Украины уничтожили костяк армии России.

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«Он [Путин] не выдержит 30 лет… Он умрет — это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он уже не та фигура», — сказал Зеленский.

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По мнению президента, все действия российских оккупантов на поле боя указывают на то, что страна-террорист уже не может полностью захватить и уничтожить Украину. Хотя желания россиян не изменились, «в глубине души все они поняли, что не способны», считает Зеленский.

«Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они это сделают. А мы что-то такое сделали внутри государства и извне, что смогли стать крепче их. И поэтому они понимают, что сейчас это невозможно», — отметил он.

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Глава украинского государства добавил, что страна-агрессор может вернуться к оккупации Украины, если ей удастся выиграть время, чтобы накопить силы, снять санкции и добиться политической поддержки хоть где-то в мире, но Украина будет действовать и не допустит этого.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Сирия Владимир Зеленский Война России против Украины

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