Украина не отказывается от переговоров с Россией, но Путин не готов — Подоляк 7 ноября, 17:49 Михаил Подоляк (Фото:пресс-служба президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не отказывается от переговоров с РФ при условии, что страна-агрессор выведет войска из Украины. К этому шагу, по словам советника, не готов российский диктатор Владимир Путин.

«Нужно понимать, что Украина никогда не отказывалась от переговоров», — пишет он в Twitter.

Подоляк отметил, что переговорная позиция Украины известна и открыта: первоначально Россия выводит войска из Украины, а дальше — все остальное.

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«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России», — подчеркнул он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией. Однако это делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы таким образом заручиться дальнейшей поддержкой других стран.