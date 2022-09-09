«Приказа на отступление не будет». Путин живет в своей реальности, которую не стоит пытаться понять — интервью с Мартыненко 9 сентября, 18:37 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во Владивостоке, 7 сентября (Фото:Valery Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не будет отдавать приказы на отступление оккупантов, несмотря на какие-либо поражения, ведь живет в мире собственной логики, которую никто уже не понимает, рассказал Радио НВ Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина.

— Я начну с последних заявлений Путина. Вот сейчас проходит экономический форум во Владивостоке, на котором он, в частности, сказал, я процитирую: «ничего мы не потеряли и не потеряем. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Да, происходит определенная поляризация, но я считаю, что это идет только на пользу». Что вы думаете об этой риторике? Не свидетельствует ли она вам о каком-то таком ходе назад, возможно, на фоне украинских контрнаступлений?

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— Я думаю, что все те оттенки, тон, тональность и все прочие слова, которые говорит Путин, я думаю, анализировать их особого смысла нет. Потому что это может быть под влиянием чего угодно: настроения, какого-то утра тяжелого или легкого или чегото-то другого. Я думаю, его очень мало интересует, что там думают люди. Это раньше были продуманы заявления, просчитаны, за которыми следовали какие-то действия. А теперь ничего этого нет, он говорит все что хочет.

Я так понимаю, что мало кто вообще понимает, что он скажет, и относится к этому уже давно не как к каким-то определенным путям, каким-то событиям, которые будут, а философски: ну, сказал и сказал. Ладно, значит, хорошо, значит, он так считает. Человек живет в собственной действительности.

Я думаю, что нет даже сейчас никакого смысла пытаться понять эту реальность. Она так далеко от настоящей реальности, что это просто какой-то иной мир. Посему ни о чем это не свидетельствует.

— Если слушать военных аналитиков, не только украинских, но и международных, все говорят о том, что на юге контрнаступление, на Харьковщине тоже что-то происходит, и многие военные аналитики говорят, что на юге в частности создаются все условия для котла.

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