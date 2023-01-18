Подоляк ответил на циничную ложь Путина о войне ради «мира»

18 января, 20:01
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ложь российского диктатора Владимира Путина, который утверждает, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, чтобы «прекратить войну».

Глава кремлевского режима в среду, 18 января, встретился с ветеранами Второй мировой войны и заявил им, что так называемая «спецоперация» — это якобы «попытка прекратить войну». Путин также повторил фейк российской пропаганды о якобы «защите наших людей, которые на этих территориях проживают».

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У себя в Twitter Подоляк повторил, что переговоры со страной-агрессором невозможны и Россия нацелена только на войну.

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«Путин очень предсказуем в своем оруэллизме“: „СВО — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием Л/ДНР““», — написал он.

Позже в эфире телемарафона советник главы ОП подчеркнул, что, по логике Путина, он совершает массовые убийства в Украине, чтобы «прекратить войну»: «С этим человеком нужно говорить юридически мотивированно, когда он будет сидеть на скамье подсудимых и четко отвечать, что ты имеешь в виду… Ты зашел убивать гражданских людей, наших граждан, чтобы закончить какую-то свою воображаемую „войну“…».

https://www.youtube.com/embed/P6kDEM3rTvw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская пропаганда Военные преступления РФ Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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