Подоляк ответил на циничную ложь Путина о войне ради «мира» 18 января, 20:01 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ложь российского диктатора Владимира Путина, который утверждает, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, чтобы «прекратить войну».

Глава кремлевского режима в среду, 18 января, встретился с ветеранами Второй мировой войны и заявил им, что так называемая «спецоперация» — это якобы «попытка прекратить войну». Путин также повторил фейк российской пропаганды о якобы «защите наших людей, которые на этих территориях проживают».



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У себя в Twitter Подоляк повторил, что переговоры со страной-агрессором невозможны и Россия нацелена только на войну.



«Путин очень предсказуем в своем „оруэллизме“: „СВО — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием „Л/ДНР““», — написал он.

Позже в эфире телемарафона советник главы ОП подчеркнул, что, по логике Путина, он совершает массовые убийства в Украине, чтобы «прекратить войну»: «С этим человеком нужно говорить юридически мотивированно, когда он будет сидеть на скамье подсудимых и четко отвечать, что ты имеешь в виду… Ты зашел убивать гражданских людей, наших граждан, чтобы закончить какую-то свою воображаемую „войну“…».