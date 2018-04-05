Путин надеется на возвращение Украины в так называемый "русский мир" - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что руководство России не собирается отказываться от продолжения агрессии на Донбассе и еще надеется на возвращение Украины в "русский мир".

В интервью изданию Урядовий кур'єр Полторак заявил, что российское руководство ищет путь, чтобы организованную им агрессию на Донбассе превратить в замороженный конфликт. Более того, существует вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля.

"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведение боевых действий против Вооруженных сил Украины. Только в прошлом году наши позиции на востоке враг обстрелял более 15 тыс. раз", - сказал Полторак.

Также режим Путина еще надеется на возвращение Украины в так называемый русский мир и отказ от евроатлантической интеграции.

"Москва не собирается выполнять Минские соглашения - это не входит в ее планы, как и вывод оккупационных войск с нашей территории и возвращение украинской стороне контроля за участком российско-украинской государственной границы", - отметил министр обороны.

Министр добавил, что на украинской границе Россия сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек, в состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тыс. боевых машин, более 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.