«Российская агентура была повсюду». Какую роль спецслужбы РФ играли в ползучем захвате Украины и почему Путин начал войну — Яценюк

27 мая, 14:05
Цей матеріал також доступний українською
Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С 1991 года, когда Украина получила независимость, агенты Российской Федерации присутствовали во всех органах государственной власти или на стратегически важных предприятиях, рассказал в эфире Радио НВ премьер-министр в 2014—2016 годах, глава Kyiv Security Forum Арсений Яценюк.

Война России против Украины — главные события 27 мая

«Украина была поражена российской агентурой с первых дней обретения украинской независимости. Российская агентура была повсюду», заверил Яценюк.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=dOE5acee5os

Политик напомнил, что при президентстве беглеца Виктора Януковича граждане РФ возглавляли Министерство обороны и Службу безопасности. По его словам, представители страны-агрессора находились и в Генеральном штабе ВСУ, и в государственных компаниях, например, Укроборонпром.

«Парламент тоже был наполовину представлен пророссийскими партиями и российской агентурой. Что происходило в финансовом секторе? Невероятный объем российского влияния и российских денег в банковском секторе. Что происходило в промышленности? То же самое: невероятное количество активов, прямо или косвенно контролировавшихся россиянами», — рассказал политик.

Читайте также:

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина (Фото:Радіо Україна — Rádio Ukrajina / Facebook) «Власть пропитана агентами РФ». Интервью с Кошкиной — о флаге Украины над Кремлем и взаимной «дикой ненависти» Зеленского- Порошенко

Такое засилье россиян в Украине, убежден Яценюк, было подготовительным процессом Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ к ползучему захвату Украины.

«Они дважды проиграли эту войну. <...> В 2004 году, когда Путин уже поздравил Януковича с тем, что тот получит украинскую булаву в виде российской матрешки на должности президента Украины. Но здесь восстал украинский народ. И они проиграют второй раз в 2014 году», — продолжил он.

Учитывая эти поражения, по мнению бывшего чиновника, российский диктатор Владимир Путин принял решение о начале захвата Украины военным путем:

«Путин с этим живет с 2004 года. Чтобы вернуть Украину в „российское лоно“, он принимает для себя решение начать военную операцию против Украины. Это не военная операция, это — полноценная, брутальная, ужасная война».

Читайте также:
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Арсений Яценюк ФСБ Спецслужбы РФ ГРУ Российские спецслужбы Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X