«Российская агентура была повсюду». Какую роль спецслужбы РФ играли в ползучем захвате Украины и почему Путин начал войну — Яценюк 27 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С 1991 года, когда Украина получила независимость, агенты Российской Федерации присутствовали во всех органах государственной власти или на стратегически важных предприятиях, рассказал в эфире Радио НВ премьер-министр в 2014—2016 годах, глава Kyiv Security Forum Арсений Яценюк.



Война России против Украины — главные события 27 мая

«Украина была поражена российской агентурой с первых дней обретения украинской независимости. Российская агентура была повсюду», — заверил Яценюк.

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Политик напомнил, что при президентстве беглеца Виктора Януковича граждане РФ возглавляли Министерство обороны и Службу безопасности. По его словам, представители страны-агрессора находились и в Генеральном штабе ВСУ, и в государственных компаниях, например, Укроборонпром.

«Парламент тоже был наполовину представлен пророссийскими партиями и российской агентурой. Что происходило в финансовом секторе? Невероятный объем российского влияния и российских денег в банковском секторе. Что происходило в промышленности? То же самое: невероятное количество активов, прямо или косвенно контролировавшихся россиянами», — рассказал политик.

Такое засилье россиян в Украине, убежден Яценюк, было подготовительным процессом Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ к ползучему захвату Украины.

«Они дважды проиграли эту войну. <...> В 2004 году, когда Путин уже поздравил Януковича с тем, что тот получит украинскую булаву в виде российской матрешки на должности президента Украины. Но здесь восстал украинский народ. И они проиграют второй раз в 2014 году», — продолжил он.

Учитывая эти поражения, по мнению бывшего чиновника, российский диктатор Владимир Путин принял решение о начале захвата Украины военным путем:

«Путин с этим живет с 2004 года. Чтобы вернуть Украину в „российское лоно“, он принимает для себя решение начать военную операцию против Украины. Это не военная операция, это — полноценная, брутальная, ужасная война».

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