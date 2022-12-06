«Предусмотрите на постоянной основе». Данилов высмеял «открытие» Крымского моста Путиным 6 декабря, 00:07 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в понедельник, 5 декабря, прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин приехал на незаконно построенный Крымский мост.

«"Открытие» т.н. «крымского моста» Кремля следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского Москвича, а не «натовского» Mercedes-Benz"", — написал он в Twitter.



Видео дня

Российские пропагандисты 5 декабря опубликовали видео, где, как утверждается, что глава кремлевского режима проехался по Крымскому мосту за рулем Mercedes.

Ранее британская разведка сообщала, что, по ее информации, Крымский мост вряд ли полностью введут в эксплуатацию минимум до сентября 2023 года.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывали подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.