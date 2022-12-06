«Предусмотрите на постоянной основе». Данилов высмеял «открытие» Крымского моста Путиным

6 декабря, 00:07
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в понедельник, 5 декабря, прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин приехал на незаконно построенный Крымский мост.

«"Открытие» т.н. «крымского моста» Кремля следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского Москвича, а не «натовского» Mercedes-Benz"", — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1599813924894822400

Российские пропагандисты 5 декабря опубликовали видео, где, как утверждается, что глава кремлевского режима проехался по Крымскому мосту за рулем Mercedes.

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Ранее британская разведка сообщала, что, по ее информации, Крымский мост вряд ли полностью введут в эксплуатацию минимум до сентября 2023 года.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывали подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/embed/2Sm72gPZScI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская пропаганда Крымский мост Алексей Данилов Война России против Украины

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