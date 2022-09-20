Путин может готовить мобилизацию в России из-за провалов в Украине — Белый дом

20 сентября, 20:17
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Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом считает, что российский диктатор Владимир Путин готовит мобилизацию в России из-за провалов российской армии в Украине.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Россия хочет провести фиктивные референдумы на территориях Украины, которые находятся под российским контролем, и даже на территориях, которые в данный момент не под ее контролем», — сказал Саливан.

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Он подчеркнул, что это прямо нарушая украинский суверенитет, а проведение референдумов — это ответ на украинские успехи на фронте и подготовка в дальнейшим возможным мерам по мобилизации. Он подчеркнул, что США не признают результаты российских фейковых «референдумов».

«Мы слышали сообщения о том, что Путин возможно готовит меры по мобилизации. Как и планы по аннексии это свидетельствует о российских провалах в Украине», — добавил Салливан.

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Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу во вторник, 20 сентября, могут обратиться к россиянам, сообщают российские пропагандистские СМИ

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Эти заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины.

Российская госдума 20 сентября ввела в уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также страна-террорист предусмотрела уголовную ответственность за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Мобилизация Белый дом

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