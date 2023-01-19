«Путин — это человек-фейк». Подоляк объяснил сомнения Зеленского в том, что диктатор РФ еще жив 19 января, 23:33 Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал диктатора РФ Владимира Путина «человеком-фейком». По его мнению, президент Владимир Зеленский прав в своих сомнениях, что Путин еще жив.

«Людей не бываем там, где есть Путин. Путин — человек-фейк. И Зеленский абсолютно правильно сомневается в том, что он еще жив», — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

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Советник добавил, что почти на всех мероприятиях Путин находится без посторонних людей, а рядом иногда можно увидеть только охранников. Он добавил, что 18 января во время последнего появления Путина на публике, тот клал цветы возле одного из памятников Санкт-Петербурга в полном одиночестве.

«Мне кажется, что мы живем в мире, где Путина уже нет. Это нужно зафиксировать. Однако есть окончательные рефлексии, фантомные боли. Россия просто не понимает, как нужно провести транзит власти», — заметил Подоляк.

19 января, во время выступления в Давосе Зеленский усомнился в том, что Путин еще жив.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он», — заявил украинский лидер.